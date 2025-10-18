Geld darf kein Tabuthema sein: Land hilft weiter

Über das Geld spricht man zumindest in Kärnten eben doch: „Wir müssen sogar viel mehr darüber sprechen“, betonte Bildungsreferent Landesrat Daniel Fellner bei der 9. Österreichischen Schuldenberatungstagung. Das verdeutlicht vor allem auch die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung in den Gemeinden (siehe Bericht oben).