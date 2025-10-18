Schwester des Schützen: „Wolfgang ist kein Mörder“

„Dringender Tatverdacht wegen Mordes.“ So begründete es die Staatsanwaltschaft in ihrem Antrag – diesem gab das Gericht am Samstag prompt statt. Wolfgang W. (66) sitzt damit ab sofort in Untersuchungshaft. Der Salzburger schoss – wie berichtet – Ende Juli auf seinem Grundstück auf einen Einbrecher. Der Ungar überlebte nicht. „Aus Notwehr“, beteuert W. vehement. Doch die Ermittler überzeugt das nicht, sie sprechen von Mord. Ilse W., die Schwester des Schützen, kann das nicht verstehen.