Einbrecher erschossen

Schwester des Schützen: „Wolfgang ist kein Mörder“

Salzburg
18.10.2025 16:00
Ilse W. ist die Schwester des Todesschützen. Sie ist von der Unschuld ihres Bruders völlig ...
Ilse W. ist die Schwester des Todesschützen. Sie ist von der Unschuld ihres Bruders völlig überzeugt. „Wolfgang würde nie einfach so drauflosschießen.“(Bild: Markus Tschepp)

Der Salzburger Wolfgang W. schoss auf einen Einbrecher, dieser überlebte nicht. W. sitzt seit Samstag in U-Haft. Die Vorwürfe der Ermittler wiegen schwer – doch seine Schwester hält weiter eisern zu ihm. Warum? Das hat sie der „Krone“ verraten.

„Dringender Tatverdacht wegen Mordes.“ So begründete es die Staatsanwaltschaft in ihrem Antrag – diesem gab das Gericht am Samstag prompt statt. Wolfgang W. (66) sitzt damit ab sofort in Untersuchungshaft. Der Salzburger schoss – wie berichtet – Ende Juli auf seinem Grundstück auf einen Einbrecher. Der Ungar überlebte nicht. „Aus Notwehr“, beteuert W. vehement. Doch die Ermittler überzeugt das nicht, sie sprechen von Mord. Ilse W., die Schwester des Schützen, kann das nicht verstehen.

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Einbrecher

Kommentare

Salzburg
