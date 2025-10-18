Schwester des Schützen: „Wolfgang ist kein Mörder“

Der Salzburger Wolfgang W. schoss auf einen Einbrecher, dieser überlebte nicht. W. sitzt seit Samstag in U-Haft. Die Vorwürfe der Ermittler wiegen schwer – doch seine Schwester hält weiter eisern zu ihm. Warum? Das hat sie der „Krone“ verraten.
„Dringender Tatverdacht wegen Mordes.“ So begründete es die Staatsanwaltschaft in ihrem Antrag – diesem gab das Gericht am Samstag prompt statt. Wolfgang W. (66) sitzt damit ab sofort in Untersuchungshaft. Der Salzburger schoss – wie berichtet – Ende Juli auf seinem Grundstück auf einen Einbrecher. Der Ungar überlebte nicht. „Aus Notwehr“, beteuert W. vehement. Doch die Ermittler überzeugt das nicht, sie sprechen von Mord. Ilse W., die Schwester des Schützen, kann das nicht verstehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.