USA-GP: Sprint-Rennen ab 19 Uhr LIVE

„Das war ein guter Job“, meinte Verstappen, der zuletzt im Sommer den Sprint in Spa-Francorchamps gewonnen hatte. „Es war alles in allem ein schönes Qualifying. Wir waren in allen Segmenten ziemlich nahe dran und haben fast alles zusammengebracht, was mit den weichen Reifen nicht einfach ist“, sagte er. „Ich bin gespannt auf morgen und glücklich über heute. Das war ein sehr guter Tag für uns.“