HLA-Schlagerspiel

Ab 19.25 Uhr LIVE: Graz bei Leader Ferlach zu Gast

Handball
18.10.2025 17:08
(Bild: GEPA)

Mit einem vollen Haus im Rücken und viel Selbstvertrauen will Leader Ferlach im Heimspiel der Handball-Bundesliga die HSG Graz in die Knie zwingen. Ploner & Co. konnten zuletzt vier Spiele in Serie gewinnen und stehen etwas überraschend an der Spitze der HLA-Tabelle. Graz-Trainer Spyros Balomenos fordert von seiner Truppe Konzentration und defensive Stabilität. Bei uns gibt es dieses Spiel ab 19.25 Uhr live auf krone.tv.

0 Kommentare
Porträt von krone Sport
krone Sport
