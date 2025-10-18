Ab 19.25 Uhr LIVE: Graz bei Leader Ferlach zu Gast

Mit einem vollen Haus im Rücken und viel Selbstvertrauen will Leader Ferlach im Heimspiel der Handball-Bundesliga die HSG Graz in die Knie zwingen. Ploner & Co. konnten zuletzt vier Spiele in Serie gewinnen und stehen etwas überraschend an der Spitze der HLA-Tabelle. Graz-Trainer Spyros Balomenos fordert von seiner Truppe Konzentration und defensive Stabilität. Bei uns gibt es dieses Spiel ab 19.25 Uhr live auf krone.tv.