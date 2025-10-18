Einbrecher ging auf nächtlicher Flucht „eisbaden“

„He, was da los?“ Ein Welser (44) stellte am Freitag gegen 23.20 Uhr in seinem Garten einen jungen Einbrecher. Dieser gab Fersengeld und flüchtete zunächst mit einem Fahrrad, sprang dann in den Mühlbach, um der bereits fahndenden Polizei zu entkommen. Dann dürfte sich der Mann von der Schießstättenstraße aus dem Gewerbegebiet heraus zur Wiesenstraße bewegt haben. Die Streifen entdeckten immer wieder nasse Fußspuren am Asphalt, konnten jedoch den Kriminellen nicht orten und dingfest machen. Um 0.35 Uhr wurde die Fahndung schließlich abgebrochen.