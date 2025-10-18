Queen-Gitarrist Brian May kam zu Musical-Premiere

Queen rund um Sänger Freddie Mercury ist eine der erfolgreichsten Rockbands der Welt. Sie haben Generationen von Fans weltweit mit ihrer Mischung aus Rock, Oper, Pop und Theatralik begeistert. Zu ihren bekanntesten Hits zählen unter anderem „Another One Bites The Dust“ und „We Are The Campions“.



Hier sehen Sie ein Bild von dem Auftritt in Stuttgart: