Queen-Gitarrist Brian May kam zu Musical-Premiere

Überraschung für Queen-Fans in Stuttgart: Am Freitag ist Gitarrist und Songwriter Brian May zur Premiere des Musicals „We Will Rock You“ gekommen. Er war auch auf der Bühne und spielte das Solo der Rock-Hymne „Bohemian Rhapsody“.
„Ich wollte nicht über den roten Teppich, ich wollte eine richtige Überraschung“, sagte der 78-Jährige nach seinem kurzen Auftritt im Stage Palladium Theater. Und das ist May durchaus gelungen, das Publikum feierte den unerwarteten Gastauftritt. May komponierte Welthits wie „We Will Rock You“ oder „The Show Must Go On“, der Brite wurde sogar zum Ritter geschlagen.
Queen rund um Sänger Freddie Mercury ist eine der erfolgreichsten Rockbands der Welt. Sie haben Generationen von Fans weltweit mit ihrer Mischung aus Rock, Oper, Pop und Theatralik begeistert. Zu ihren bekanntesten Hits zählen unter anderem „Another One Bites The Dust“ und „We Are The Campions“.
Hier sehen Sie ein Bild von dem Auftritt in Stuttgart:
Neues Drehbuch, andere Besetzung
Das Queen-Musical feierte bereits 2002 Premiere in London. Auch im deutschen Stuttgart war das Stück bereits zu Gast (2008 bis 2010), nun werde der Stoff jedoch neu inszeniert – mit neuem Drehbuch, anderen Choreografien und jüngerer Besetzung.
