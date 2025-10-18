Peter Pacult: „Die Enttäuschung ist riesengroß!“

Stephan Helm (Austria-Trainer): „Wir haben die ersten 30, 35 Minuten alles gezeigt, was wir uns vorgenommen haben. Dann haben sie ein wenig mehr Risiko genommen, dann kommen Situationen, da musst du Umschaltmomente nutzen. Da sind unsere Pässe aber direkt beim Gegner gelandet. Da hatten wir dann Probleme. In der Halbzeitpause war das Hauptthema, dass wir aktiver werden müssen. Das ist uns ganz gut gelungen. Aber es war dann wieder die gleiche Situation. Die WSG hat es auch richtig gut gemacht. Aus den Phasen, wo wir das Spiel ein wenig aus der Hand gegeben haben, werden wir am meisten lernen. Es war uns auch davor bewusst, dass das hier kein Spaziergang wird.“