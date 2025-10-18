Erstmals Hirntumor-OP im Burgenland durchgeführt

Medizinischer Meilenstein in der Klinik Oberwart: Erstmals wurde im Burgenland eine Hirntumor-Operation durchgeführt. Einem Patienten konnte dabei ein birnengroßes Gewächs durch eine nur zwei Zentimeter große Öffnung entfernt werden.
Seit Anfang Oktober finden an der neuen Abteilung für minimalinvasive Neurochirurgie in der Klinik Oberwart die ersten Eingriffe statt. Jetzt erfolgte eine weitere Premiere: die erste Hirntumor-Operation. Ein medizinischer Meilenstein, denn es ist der erste Eingriff dieser Art im Burgenland.
Bei Patient Stefan Csecsinovits aus Kohfidisch war der Tumor bereits besonders groß und lag zwischen Klein- und Großhirn. Doch die Operation – sie dauerte zweieinhalb Stunden – verlief ohne Komplikationen. „Ich bin wohlauf und erleichtert“, schildert der 65-jährige Mann.
Tumor durch kleines Loch entfernt
Besonders ist auch die Operationsmethode: Der Tumor wurde durch ein nur zwei Zentimeter großes Loch entfernt. Durch das minimalinvasive Verfahren profitiert der Patient durch deutlich geringere Wundschmerzen, weniger Wundheilungsstörungen, kaum sichtbare Narben und eine insgesamt kürzere Liegedauer im Krankenhaus.
Spitzenmedizin für Patienten
Auch Primar Günther Feigl zeigt sich nach dem zweieinhalbstündigen Eingriff sehr zufrieden mit dem Operationsergebnis: „Es ist für mich eine große Ehre, dass ich die erste Hirntumor-Operation im Burgenland durchführen durfte. Wir setzen alles daran, unseren Patienten neurochirurgische Spitzenmedizin auf internationalem Niveau zu bieten.“
Das Leistungsspektrum der neuen Abteilung umfasst die Behandlung aller Tumorerkrankungen im Bereich des Schädels und des Rückenmarks sowie Erkrankungen im Bereich der Wirbelsäule. Weitere Schwerpunkte reichen von Gesichtsschmerzen bis zu chronischen Schmerzen mit Herzschrittmacher.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.