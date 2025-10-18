Vorteilswelt
Historischer Eingriff

Erstmals Hirntumor-OP im Burgenland durchgeführt

Burgenland
18.10.2025 19:00
Primar Dr. Günther Feigl und Patient Stefan Csecsinovits
Primar Dr. Günther Feigl und Patient Stefan Csecsinovits

Medizinischer Meilenstein in der Klinik Oberwart: Erstmals wurde im Burgenland eine Hirntumor-Operation durchgeführt. Einem Patienten konnte dabei ein birnengroßes Gewächs durch eine nur zwei Zentimeter große Öffnung entfernt werden.

Seit Anfang Oktober finden an der neuen Abteilung für minimalinvasive Neurochirurgie in der Klinik Oberwart die ersten Eingriffe statt. Jetzt erfolgte eine weitere Premiere: die erste Hirntumor-Operation. Ein medizinischer Meilenstein, denn es ist der erste Eingriff dieser Art im Burgenland.

Bei Patient Stefan Csecsinovits aus Kohfidisch war der Tumor bereits besonders groß und lag zwischen Klein- und Großhirn. Doch die Operation – sie dauerte zweieinhalb Stunden – verlief ohne Komplikationen. „Ich bin wohlauf und erleichtert“, schildert der 65-jährige Mann.

Der Eingriff verlief ohne Komplikationen.
Der Eingriff verlief ohne Komplikationen.

Tumor durch kleines Loch entfernt
Besonders ist auch die Operationsmethode: Der Tumor wurde durch ein nur zwei Zentimeter großes Loch entfernt. Durch das minimalinvasive Verfahren profitiert der Patient durch deutlich geringere Wundschmerzen, weniger Wundheilungsstörungen, kaum sichtbare Narben und eine insgesamt kürzere Liegedauer im Krankenhaus.

Spitzenmedizin für Patienten 
Auch Primar Günther Feigl zeigt sich nach dem zweieinhalbstündigen Eingriff sehr zufrieden mit dem Operationsergebnis: „Es ist für mich eine große Ehre, dass ich die erste Hirntumor-Operation im Burgenland durchführen durfte. Wir setzen alles daran, unseren Patienten neurochirurgische Spitzenmedizin auf internationalem Niveau zu bieten.“

Das Leistungsspektrum der neuen Abteilung umfasst die Behandlung aller Tumorerkrankungen im Bereich des Schädels und des Rückenmarks sowie Erkrankungen im Bereich der Wirbelsäule. Weitere Schwerpunkte reichen von Gesichtsschmerzen bis zu chronischen Schmerzen mit Herzschrittmacher.

Porträt von Philipp Wagner
Philipp Wagner
Burgenland
