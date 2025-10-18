Linz-Trainer: „Habe Sturm viel zu verdanken“

Mitja Mörec trifft am Sonntag (14.30) als Trainer von BW Linz das erste Mal auf seinen Ex-Klub. Die Grazer waren einst sein Sprungbrett in den Profi-Fußball. Mit Jürgen Säumel spielte er bei Sturm zusammen, der Kontakt zu dem jetzigen Cheftrainer riss nie ab. „Er macht einen tollen Job, ist ein super Typ.“