Linz-Trainer: „Habe Sturm viel zu verdanken“

Mitja Mörec trifft am Sonntag (14.30) als Trainer von BW Linz das erste Mal auf seinen Ex-Klub. Die Grazer waren einst sein Sprungbrett in den Profi-Fußball. Mit Jürgen Säumel spielte er bei Sturm zusammen, der Kontakt zu dem jetzigen Cheftrainer riss nie ab. „Er macht einen tollen Job, ist ein super Typ.“
Wie schnell doch die Zeit vergeht! Es ist auch schon wieder 18 Jahre her, dass Mitja Mörec das Sturm-Trikot auszog. 2002 war der Slowene von NS Mura zu den Schwarzen gewechselt, bestritt für sie 60 Spiele, ehe er im Sommer 2007 zu Maccabi Herzlya (Isr) wechselte.
