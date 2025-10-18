„Es gibt nichts, worauf ich mir etwas einbilde“

„Ich habe über alle Kanäle Glückwünsche bekommen. Es hat über einen Tag gedauert, bis ich alle beantwortet hatte“, lacht Nikolaus Wurmbrand. Hinter dem 19-Jährigen liegen aufregende Tage. Sein Teamdebüt für Österreich warnämlich historisch. Nicht nur, weil der Rapidler schon 245 Sekunden nach seiner Einwechslung sein erstes Länderspieltor erzielte. Sondern weil er danach auch Marko Arnautovic das 10:0 gegen San Marino ideal servierte. Also das doppelte Rekordtor – das wird ewig in Erinnerung bleiben! Nicht nur ihm, wohl ganz Fußball-Österreich...