McLaren schießen sich im Sprint aus dem Rennen

Was für ein bitterer Rückschlag für die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri! In der ersten Kurve des Sprintrennens in Austin kam es zum Crash zwischen den beiden „Papayas“. Für beide Piloten war das Rennen nach wenigen Sekunden gelaufen ...
Norris, der von P2 aus ins Rennen gegangen war, erwischte einen schlechten Start, Reifen an Reifen mit Teamkollege Oscar Piastri lenkte der Brite seinen Wagen in die erste Kurve.
Zwar ließ der drittplatzierte Australier Norris ausreichend Platz, wurde kurz darauf jedoch von Nico Hülkenberg touchiert, der den McLaren in Luft hob und gegen den zweiten McLaren-Boliden drückte, gleich mehrere Autos gerieten in den Crash. Chaos am Circuit of The Americas und Frust beim Konstrukteursweltmeister. Während Verstappen in der Fahrer-Wertung weiter aufholen konnte, endete der Tag für Norris und Piastri ohne Punkte, dafür mit reichlich Konfliktpotenzial ...
