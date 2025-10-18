McLaren schießen sich im Sprint aus dem Rennen

Zwar ließ der drittplatzierte Australier Norris ausreichend Platz, wurde kurz darauf jedoch von Nico Hülkenberg touchiert, der den McLaren in Luft hob und gegen den zweiten McLaren-Boliden drückte, gleich mehrere Autos gerieten in den Crash. Chaos am Circuit of The Americas und Frust beim Konstrukteursweltmeister. Während Verstappen in der Fahrer-Wertung weiter aufholen konnte, endete der Tag für Norris und Piastri ohne Punkte, dafür mit reichlich Konfliktpotenzial ...