Als Weingärten von der Reblaus verwüstet wurden

In den 1860er-Jahren wurde aus Nordamerika der Schädling Viteus vitifoliae, besser unter dem Namen Reblaus/Phylloxera bekannt, nach Europa eingeschleppt. Das Insekt schädigt die Wurzeln derart, dass die Weinrebe aufgrund von Wasser- und Nährstoffmangel abstirbt. 1872 trat die Reblaus erstmals im Gebiet des heutigen Burgenlandes auf, verbreitete sich rasch und richtete bereits zu Beginn der 1880er Jahre erste erhebliche Schäden an.