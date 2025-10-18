Zockt Villachs Therme die Klagenfurter Schüler ab?

Aber wie sind derartig günstige Tarife in Villach möglich? „Die Stadt beteiligt sich jedenfalls nicht mit Zuschüssen an den Badeeintritten für Schüler. Vielmehr wurde bei der Eröffnung 2012 festgelegt, dass von der Therme öffentliche Leistungen zu erbringen sind. Dazu gehören auch vergünstigte Schüler-Eintritte“, so Villachs Pressesprecher Wolfgang Kofler. „Schüler aus Klagenfurt waren aber nie Teil dieser Vereinbarung, da es dort zu diesem Zeitpunkt ja ein Hallenbad gab. Auch Wolfsberger zahlen höhere Tarife. Nur Villach-Stadt und Villach-Land profitieren von den billigen Eintritten. Villach hat auch viel Geld beim Bau der Therme beigesteuert.“