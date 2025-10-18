Schockierender Fall
Bub (9) und Mädchen (10) wollten Antavia (5) töten
Dieses Verbrechen schockiert: Ein fünfjähriges Mädchen wurde in einem Vorort von Cleveland (USA) sexuell missbraucht und so brutal attackiert, dass es dabei fast „skalpiert“ wurde. Was den Fall so unfassbar macht: Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen Buben (9) und ein Mädchen (10).
Während der Polizeibericht und die Gerichtsakten wegen des Alters der Beteiligten nicht veröffentlicht wurden, enthüllte die Mutter des Opfers im örtlichen TV-Sender „WOIO“ Details über die grausame Tat. Ihre Tochter sei ohne ihr Wissen aus dem Haus entwischt und wurde später ohnmächtig in einer Blutlache auf einem Feld entdeckt.
Als Antavia K. vor Ort eintraf, wurde ihr Kind gerade in einen Rettungswagen geladen: „Meine Tochter sah nicht mehr aus wie meine Tochter. Ihre Haare waren teilweise vom Kopf abgerissen, ihr ganzer Körper war voller Blut und mit Wunden übersät. Sie hatte Blut in ihren Augen und in ihrem Mund, ihre Nägel waren teilweise abgerissen.“
Als ihre Kleine in der Notaufnahme aus ihrer Ohnmacht erwachte, saß ihre Mutter an ihrem Bett: „Sie hat geschrien, als sie aufgewacht ist: ,Sie haben mich gekillt‘. Sie hat gedacht, dass sie tot ist.“ Antavia K. betet, dass ihre Tochter sich nicht nur von ihren körperlichen Verletzungen, sondern auch von ihrem mentalen Trauma wieder erholen kann: „Ich will, dass mein Baby wieder eine normale Fünfjährige sein kann.“
Das mutmaßliche Täter-Duo wurde verhaftet und gilt trotz seines jungen Alters in Ohio als strafmündig. Der Junge und das Mädchen müssen sich unter anderem wegen Vergewaltigung, Kidnapping und versuchten Mordes durch Erwürgen vor dem Jugendgericht verantworten.
