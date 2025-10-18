Bub (9) und Mädchen (10) wollten Antavia (5) töten

Als ihre Kleine in der Notaufnahme aus ihrer Ohnmacht erwachte, saß ihre Mutter an ihrem Bett: „Sie hat geschrien, als sie aufgewacht ist: ,Sie haben mich gekillt‘. Sie hat gedacht, dass sie tot ist.“ Antavia K. betet, dass ihre Tochter sich nicht nur von ihren körperlichen Verletzungen, sondern auch von ihrem mentalen Trauma wieder erholen kann: „Ich will, dass mein Baby wieder eine normale Fünfjährige sein kann.“