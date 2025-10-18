Abfahrt einmal anders: Skikaiser wandert talwärts

Sichtliche Freude hatten auch Eva und Hubert Ortner aus Lienz, die bei einem „Krone“-Gewinnspiel ein „Meet & Greet“ mit dem Skikaiser gewonnen hatten. „Ich war schon immer ein Franz-Fan“, erzählt Hubert, während Eva über den Wandertag schwärmte: „Die Nockberge sind einfach ganz anders als unsere Tiroler Berge – sanfter, runder, aber genauso beeindruckend.“