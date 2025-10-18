Abfahrt einmal anders: Skikaiser wandert talwärts

Goldener Herbst, glänzende Laune: Skikaiser Franz Klammer lud zum traditionellen Wandertag und Hunderte folgten seinem Ruf in die Nockberge.
So schön kann Herbst sein! Strahlend blauer Himmel, das bunte Farbenmeer der Nockberge und ein bestens gelaunter Skikaiser: Beim Franz Klammer- Wandertag zeigte sich am Samstag Bad Kleinkirchheim von seiner allerschönsten Seite.
Und natürlich ging’s – ganz im Klammer-Stil – nicht bergauf, sondern bergab. „Ein Abfahrtsolympiasieger wandert die Berge hinunter“, lacht Franz, bevor er gemeinsam mit Wanderfreunden nach einer Bergandacht von Diakon Theo Srienz und Superintendent Manfred Sauer auf der Kaiserburg startete.
Erstmals mit dabei: die sympathische Ski-Weltmeisterin und „Sportlerin des Jahres“ Stephanie Venier. „Es ist einfach herrlich hier“, schwärmte die Neo-Kärntnerin und genoss es sichtlich, sich bereitwillig mit den Wanderfans ablichten zu lassen.
Drei Routen standen den Wanderfans zur Wahl. Die schwerste und längste Route wurde von Hannes Wallner von der „Bergkrone“ und Biosphärenpark-Ranger Markus Böheim angeführt, die mittlere Route wurde von Skikaiser Franz Klammer persönlich begleitet, während sich Stephanie Venier die leichteste Route ausgesucht hatte.
Sichtliche Freude hatten auch Eva und Hubert Ortner aus Lienz, die bei einem „Krone“-Gewinnspiel ein „Meet & Greet“ mit dem Skikaiser gewonnen hatten. „Ich war schon immer ein Franz-Fan“, erzählt Hubert, während Eva über den Wandertag schwärmte: „Die Nockberge sind einfach ganz anders als unsere Tiroler Berge – sanfter, runder, aber genauso beeindruckend.“
Auch Bad Kleinkirchheims Tourismusobmann Jakob Forstnig zeigte sich begeistert: „Der Franz Klammer-Wandertag ist längst zu einer schönen Tradition geworden und ich freue mich schon aufs nächste Jahr.“
