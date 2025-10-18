Vorteilswelt
Klammer-Wandertag

Abfahrt einmal anders: Skikaiser wandert talwärts

Kärnten
18.10.2025 20:02
Skikaiser Franz Klammer lud mit Ski-Weltmeisterin Stephanie Venier und der „Bergkrone“ zum ...
Skikaiser Franz Klammer lud mit Ski-Weltmeisterin Stephanie Venier und der „Bergkrone“ zum Wandern nach Bad Kleinkirchheim und Hunderte Wanderfans nahmen die Einladung an.(Bild: Wallner Hannes)

Goldener Herbst, glänzende Laune: Skikaiser Franz Klammer lud zum traditionellen Wandertag und Hunderte folgten seinem Ruf in die Nockberge.

0 Kommentare

So schön kann Herbst sein! Strahlend blauer Himmel, das bunte Farbenmeer der Nockberge und ein bestens gelaunter Skikaiser: Beim Franz Klammer- Wandertag zeigte sich am Samstag Bad Kleinkirchheim von seiner allerschönsten Seite.

Und natürlich ging’s – ganz im Klammer-Stil – nicht bergauf, sondern bergab. „Ein Abfahrtsolympiasieger wandert die Berge hinunter“, lacht Franz, bevor er gemeinsam mit Wanderfreunden nach einer Bergandacht von Diakon Theo Srienz und Superintendent Manfred Sauer auf der Kaiserburg startete.

Erstmals mit dabei: die sympathische Ski-Weltmeisterin und „Sportlerin des Jahres“ Stephanie Venier. „Es ist einfach herrlich hier“, schwärmte die Neo-Kärntnerin und genoss es sichtlich, sich bereitwillig mit den Wanderfans ablichten zu lassen.

Stephanie Venier genoss es sichtlich, sich von Wanderfans ablichten zu lassen.
Stephanie Venier genoss es sichtlich, sich von Wanderfans ablichten zu lassen.(Bild: Wallner Hannes)
Touristiker Jakob Forstnig mit Alt-Landeshauptmann Gerhard Dörfler.
Touristiker Jakob Forstnig mit Alt-Landeshauptmann Gerhard Dörfler.(Bild: Wallner Hannes)
Wandertag-Organisator Gerhard Brüggler mit Franz Klammer und Stephanie Venier.
Wandertag-Organisator Gerhard Brüggler mit Franz Klammer und Stephanie Venier.(Bild: Wallner Hannes)

Drei Routen standen den Wanderfans zur Wahl. Die schwerste und längste Route wurde von Hannes Wallner von der „Bergkrone“ und Biosphärenpark-Ranger Markus Böheim angeführt, die mittlere Route wurde von Skikaiser Franz Klammer persönlich begleitet, während sich Stephanie Venier die leichteste Route ausgesucht hatte.  

Sichtliche Freude hatten auch Eva und Hubert Ortner aus Lienz, die bei einem „Krone“-Gewinnspiel ein „Meet & Greet“ mit dem Skikaiser gewonnen hatten. „Ich war schon immer ein Franz-Fan“, erzählt Hubert, während Eva über den Wandertag schwärmte: „Die Nockberge sind einfach ganz anders als unsere Tiroler Berge – sanfter, runder, aber genauso beeindruckend.“

Skilegende Franz Klammer hat viele Fans, und er lässt sich gerne mit ihnen fotografieren.
Skilegende Franz Klammer hat viele Fans, und er lässt sich gerne mit ihnen fotografieren.(Bild: Wallner Hannes)
Der Franz Klammer Wandertag wurde 2005 erstmals ins Leben gerufen.
Der Franz Klammer Wandertag wurde 2005 erstmals ins Leben gerufen.(Bild: Wallner Hannes)
Schöner geht‘s nicht: Bergandacht in den Nockbergen.
Schöner geht‘s nicht: Bergandacht in den Nockbergen.(Bild: Wallner Hannes)
Die Andacht wurde von Theo Srienz und Manfred Sauer zelebriert.
Die Andacht wurde von Theo Srienz und Manfred Sauer zelebriert.(Bild: Wallner Hannes)
Bereit zum Wandern.
Bereit zum Wandern.(Bild: Wallner Hannes)
Hannes Wallner von der „Bergkrone“ mit Wanderfreunden unterwegs.
Hannes Wallner von der „Bergkrone“ mit Wanderfreunden unterwegs.(Bild: Wallner Hannes)
Die Kaiserburg zeigte sich heuer von seiner allerschönsten Seite.
Die Kaiserburg zeigte sich heuer von seiner allerschönsten Seite.(Bild: Wallner Hannes)
Gewandert wurde auch entlang der Skipisten.
Gewandert wurde auch entlang der Skipisten.(Bild: Wallner Hannes)
Glückliche „Krone“-Gewinner: Hubert und Eva Ortner aus Lienz.
Glückliche „Krone“-Gewinner: Hubert und Eva Ortner aus Lienz.(Bild: Wallner Hannes)

Auch Bad Kleinkirchheims Tourismusobmann Jakob Forstnig zeigte sich begeistert: „Der Franz Klammer-Wandertag ist längst zu einer schönen Tradition geworden und ich freue mich schon aufs nächste Jahr.“

