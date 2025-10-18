Billard: Bronze für Kahofer bei Dreiband-WM!

Billard-Ass Arnim Kahofer hat das Finale bei der Dreiband-Weltmeisterschaft in Antwerpen verpasst!
Der 51-jährige Wiener verlor am Samstag im Halbfinale gegen den belgischen Lokalmatador Frederic Caudron mit 14:50 nach 22 Aufnahmen, darf sich aber mit Bronze trösten.
Es ist die erste Einzel-Medaille bei einer Dreiband-WM für den Weltranglisten-35. sowie die erste für Österreich seit 1996.
