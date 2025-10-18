Selenskyj: „Trump hat weder Nein noch Ja gesagt“

Trump blieb vage und sagte noch vor dem Gespräch, dass die USA ihre Tomahawks selbst bräuchten. In dem Teil des Treffens mit Selenskyj, das im Fernsehen übertragen wurde, sagte er dann, man könne den Krieg hoffentlich beenden, ohne über diese Waffen nachdenken zu müssen. US-Medien wie der Sender CNN berichteten, dass Trump eine Freigabe der Marschflugkörper, mit denen die ukrainische Armee weit nach Russland hineinschießen könnte, verweigert habe. Selenskyj sagte hingegen: „Es ist gut, dass Präsident Trump nicht Nein, aber heute auch nicht Ja gesagt hat. Wir müssen daran noch mehr arbeiten.“