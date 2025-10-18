Vorteilswelt
„Klassiker“ im Ticker

Bayern München gegen Dortmund – ab 18.30 Uhr LIVE

Deutsche Bundesliga
18.10.2025 04:43
Wer gewinnt den „Klassiker“?
Wer gewinnt den „Klassiker"?

Kracher am siebenten Spieltag der deutschen Bundesliga. Der FC Bayern München empfängt im „Klassiker“ Borussia Dortmund, wir berichten ab 18.30 Uhr live – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Der Erste empfängt den Zweiten. Seit März haben beide Mannschaften kein Bundesliga-Spiel verloren. Ändert sich das heute, oder sehen wir ein Unentschieden? Gute Unterhaltung!

Porträt von krone Sport
krone Sport
