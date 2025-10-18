Nach Schock-Nachricht wurde Lukas Europacup-Held

Mit vier Toren Vorsprung geht’s am Samstag (19 Uhr, Livestream auf Sportkrone.at) für die Kremser Handballer ins Zweitrunden-Rückspiel des Europacups bei den Fivers. Beim 31:27 im Hinspiel war Krems-Torhüter Lukas Domevscek mit 13 gehaltenen Bällen der Mann des Spiels, hatte alleine mehr Paraden als beide Fivers-Keeper zusammen. Der erste Höhepunkt seines Comebacks, der 26-Jährige erlebte heuer schon schwere Zeiten.
Im Sommer erhielt Domevscek die Schocknachricht: Bösartiger Hodentumor. Der Krems-Goalie fiel wochenlang aus, kämpfte sich nach erfolgreicher OP zurück: „Der Sport hat mir ermöglicht, an etwas Anderes zu denken, das gab mir Rückhalt.“ Wie er ihn nun den Kremsern wieder gibt: „Es war eine schwere Zeit für ihn. Das beweist, was für ein Kämpfer Lukas ist“, lobt UHK-Trainer Ibish Thaqi.
