Nach Schock-Nachricht wurde Lukas Europacup-Held

Im Sommer erhielt Domevscek die Schocknachricht: Bösartiger Hodentumor. Der Krems-Goalie fiel wochenlang aus, kämpfte sich nach erfolgreicher OP zurück: „Der Sport hat mir ermöglicht, an etwas Anderes zu denken, das gab mir Rückhalt.“ Wie er ihn nun den Kremsern wieder gibt: „Es war eine schwere Zeit für ihn. Das beweist, was für ein Kämpfer Lukas ist“, lobt UHK-Trainer Ibish Thaqi.