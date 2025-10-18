Topalovic & Ziller erkämpfen sich Tickets für WM!

Lejla Topalovic (bis 61 kg) und Lora Ziller (über 68 kg) haben sich am Samstag Tickets für die Karate-WM Ende November in Kairo gesichert!
Die beiden Karate-Do-Wels-Athletinnen kamen beim Qualifikationsturnier in Paris jeweils ins Viertelfinale, was die WM-Teilnahme bedeutete.
Topalovic, Vize-Europameisterin von 2024, feierte drei glatte Siege, Ziller kam auf drei Siege, ein Remis und eine Niederlage.
Am Sonntag will noch Hanna Devigili (bis 68 kg) auf den WM-Zug aufspringen.
