Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im Ticker

Steirer-Derby: GAK gegen Hartberg ab 17 Uhr LIVE

Bundesliga
18.10.2025 05:06
Hartberg und GAK kämpfen heute um wichtige Punkte.
Hartberg und GAK kämpfen heute um wichtige Punkte.(Bild: GEPA)

Die 10. Runde der österreichischen Fußball-Bundesliga steht an: Der GAK empfängt im Steirer-Derby den TSV Hartberg. Wir berichten live ab 17 Uhr – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Im zehnten Ligaspiel will Tabellenschlusslicht GAK erstmals über drei Punkte jubeln und seine Sieglos-Serie in der laufenden Saison endlich beenden. Im steirischen Duell gastiert der TSV Hartberg in Graz, die auf Platz sieben rangierenden Oststeirer wollen mit einem Sieg den Anschluss an das vordere Tabellenmittelfeld wahren.

„Die Länderspielpause haben wir für viele Analysen genutzt“, sagte GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer. „Da waren überraschenderweise auch einige gute Dinge dabei. Aber auch sehr viel schlechte, die wir auch ganz klar mit den Spielern angesprochen haben.“ Feldhofer muss wegen der späten Rückreise von Jacob Italiano nach dessen Länderspieldebüt für Australien um den Einsatz des Linksverteidigers bangen.

„Ich habe wirklich ein richtig gutes Gefühl, ...“
Die Grazer sind vor den Hartbergern jedenfalls gewarnt. „Hartberg ist richtig gut im Umschaltspiel, da müssen wir auf die schnellen Spieler aufpassen“, sagte Mittelfeldspieler Dominik Frieser, der zuversichtlich auf das Duell gegen seinen Ex-Verein blickt. „Ich habe wirklich ein richtig gutes Gefühl, dass am Samstag der erste Dreier passiert.“ Die Hartberger wollen sich freilich rehabilitieren, nachdem sie vor der Länderspielpause beim LASK eine 3:0-Führung mit drei Gegentoren in den Schlussminuten noch aus der Hand gegeben haben. „Wir haben die Chance, den Ärger über das 3:3 abzubauen. Von meiner Mannschaft erwarte ich, dass sie aus diesem Spiel gelernt hat – und spürt, was passieren kann, wenn man im falschen Moment nachlässt“, sagte Trainer Manfred Schmid, der wohl weiter auf die angeschlagenen Jed Drew, Youba Diarra und Lukas Fridrikas verzichten muss. Der erkrankte Patrik Mijic könnte auch ausfallen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.691 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
91.616 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
90.567 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Mehr Bundesliga
Bundesliga im Ticker
WSG Tirol gegen Austria Wien ab 17 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
Wolfsberger AC gegen SV Ried ab 17 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
Steirer-Derby: GAK gegen Hartberg ab 17 Uhr LIVE
Rückschlag erlitten
Er bleibt der Pechvogel bei Red Bull Salzburg
Krone Plus Logo
Hartberg-Kapitän
Was nach dem Wut-Interview nie mehr passieren wird

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf