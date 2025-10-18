Steirer-Derby: GAK gegen Hartberg ab 17 Uhr LIVE

„Ich habe wirklich ein richtig gutes Gefühl, ...“

Die Grazer sind vor den Hartbergern jedenfalls gewarnt. „Hartberg ist richtig gut im Umschaltspiel, da müssen wir auf die schnellen Spieler aufpassen“, sagte Mittelfeldspieler Dominik Frieser, der zuversichtlich auf das Duell gegen seinen Ex-Verein blickt. „Ich habe wirklich ein richtig gutes Gefühl, dass am Samstag der erste Dreier passiert.“ Die Hartberger wollen sich freilich rehabilitieren, nachdem sie vor der Länderspielpause beim LASK eine 3:0-Führung mit drei Gegentoren in den Schlussminuten noch aus der Hand gegeben haben. „Wir haben die Chance, den Ärger über das 3:3 abzubauen. Von meiner Mannschaft erwarte ich, dass sie aus diesem Spiel gelernt hat – und spürt, was passieren kann, wenn man im falschen Moment nachlässt“, sagte Trainer Manfred Schmid, der wohl weiter auf die angeschlagenen Jed Drew, Youba Diarra und Lukas Fridrikas verzichten muss. Der erkrankte Patrik Mijic könnte auch ausfallen.