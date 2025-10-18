Abprallende Schrotkugeln verletzten Treiber (16)

Im Zuge einer Treibjagd kam es am Samstag im Bezirk Klagenfurt-Land zu einem Jagdunfall. Gegen 12.30 Uhr erlegte ein 23-jähriger Jäger mit seiner Schrotflinte einen Feldhasen. Abprallende Schrotkugeln trafen jedoch auch einen 16-jährigen Treiber, der etwa 40 Meter weiter weg stand, am Oberkörper.