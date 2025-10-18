Abprallende Schrotkugeln verletzten Treiber (16)

Wegen eines Jagdunfalles mussten in Kärnten die Polizei Ebenthal und das Rettungshelikopterteam des C11 am Samstag ausrücken.
Im Zuge einer Treibjagd kam es am Samstag im Bezirk Klagenfurt-Land zu einem Jagdunfall. Gegen 12.30 Uhr erlegte ein 23-jähriger Jäger mit seiner Schrotflinte einen Feldhasen. Abprallende Schrotkugeln trafen jedoch auch einen 16-jährigen Treiber, der etwa 40 Meter weiter weg stand, am Oberkörper.
Der Verletzte wurde vom Team des Rettungshubschraubers C11 auf der Unfallstelle erstversorgt und in das Klinikum Klagenfurt geflogen.
Gegen den Schützen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und die beiden Jagdwaffen wurden sichergestellt. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ.
