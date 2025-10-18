Kärntner ÖSV-Ass auf den Spuren von Martin Koch

Der Feldkirchner Maximilian Ortner begann die Vorsaison in Lillehammer (Nor) als Dritter mit seinem ersten Weltcup-Podest. Vor der Rückkehr nach Norwegen ab 23. November meint der 23-Jährige: „Daran denke ich gar nicht. In der Vorbereitung heuer war vieles anders. Ich bin ja erstmals in der Einser-Trainingsgruppe – das Coaching-Team ist neu, alles ist viel professioneller.“