Kärntner ÖSV-Ass auf den Spuren von Martin Koch

Endspurt in der Saison-Vorbereitung! Die ÖSV-Skispringer sind ab Samstag beim Sommer-GP in Hinzenbach im Einsatz. Im Sog von Überflieger Daniel Tschofenig haben sich im Vorjahr drei weitere Kärntner für mehr empfohlen.
Der Feldkirchner Maximilian Ortner begann die Vorsaison in Lillehammer (Nor) als Dritter mit seinem ersten Weltcup-Podest. Vor der Rückkehr nach Norwegen ab 23. November meint der 23-Jährige: „Daran denke ich gar nicht. In der Vorbereitung heuer war vieles anders. Ich bin ja erstmals in der Einser-Trainingsgruppe – das Coaching-Team ist neu, alles ist viel professioneller.“
