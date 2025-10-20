Assinger: „Das ist aufgearbeitet und abgehakt“

Während bei Scheib auch in Sölden ein „Podestplatz im Bereich des Möglichen“ liege, sind die Erwartungen für den Rest des RTL-Teams andere. Stephanie Brunner sieht Assinger nach den Trainingseindrücken erneut „die zweite Geige“ hinter Scheib spielen. In die Top fünf fuhr die 31-jährige Tirolerin seit 2018 aber nur einmal, und auch Liensberger ist dies seit 2022 in Killington nicht mehr gelungen. Die mit Privattrainer arbeitende Franziska Gritsch bekommt bis Weihnachten eine neue Chance, sich zu beweisen. Assinger gibt sich keinen Illusionen hin. „Im Riesenslalom sind wir nach wie vor dünn aufgestellt.“