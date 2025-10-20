Red Bull jubelt – und kassiert 50.000 Euro Strafe

Hälfte auf Bewährung

Die Hälfte der Strafe wurde auf Bewährung für den Rest der Saison ausgesetzt. Laut Urteilsbegründung betrat ein Mitarbeiter „den Bereich des Tors 1 in der Nähe der zweiten Startposition erneut, nachdem die Formationsrunde bereits begonnen hatte und zu dem Zeitpunkt, als die Streckenposten begannen, das Tor zu schließen“. Das Betreten ist zu dem Zeitpunkt nicht mehr erlaubt. Der Mitarbeiter soll auf das Bemühen der Streckenposten, ihn daran zu hindern, nicht reagiert haben.