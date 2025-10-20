Vorteilswelt
Triumph in Chile

Samil Bakhty: Sturm Graz hat einen Weltmeister

Fußball International
20.10.2025 09:23
Samil Bakthy, Sturm-Graz-Legionär, ist Weltmeister.
Samil Bakthy, Sturm-Graz-Legionär, ist Weltmeister.(Bild: GEPA)

Sturm Graz hat einen Weltmeister! Samil Bakhty nennt sich der junge Mann, der für die zweite Mannschaft der Blackies die Knochen hinhält – und am Wochenende mit der U20-Auswahl von Marokko in Chile den WM-Titel abstaubte.

Der Titel kommt einer Sensation gleich: Marokko war zum ersten Mal bei einer U20-WM dabei. Und trumpfte dann gleich groß auf. In der Nacht auf Montag gewannen die Marokkaner das Finale gegen Argentinein vor 43.000 Zuschauern im Nationalstadion von Chile mit 2:0. 90 Minuten auf dem Platz: Samil Bakhty, 18-jähriger Verteidiger, der, wenn er nicht gerade mit seinem Land Weltmeister wird, den Dress von Sturm Graz II trägt.

Als Weltmeister zurück
Bis auf ein Spiel ist Bakhty bei jeder Partie dabei, hat also großen Anteil am Triumph seines Landes. Für Sturm Graz II kam er in der laufenden Saison auf vier Einsätze. In dieser Woche soll er in die Steiermark zurückkehren und in den Trainings- und Liga-Alltag einsteigen. Als frischgebackener Weltmeister. Auch nicht schlecht.

Triumph in Chile
Samil Bakhty: Sturm Graz hat einen Weltmeister
