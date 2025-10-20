Samil Bakhty: Sturm Graz hat einen Weltmeister

Der Titel kommt einer Sensation gleich: Marokko war zum ersten Mal bei einer U20-WM dabei. Und trumpfte dann gleich groß auf. In der Nacht auf Montag gewannen die Marokkaner das Finale gegen Argentinein vor 43.000 Zuschauern im Nationalstadion von Chile mit 2:0. 90 Minuten auf dem Platz: Samil Bakhty, 18-jähriger Verteidiger, der, wenn er nicht gerade mit seinem Land Weltmeister wird, den Dress von Sturm Graz II trägt.