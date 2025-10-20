Agrar-Influencer packt aus: „Reich wird man nicht“

Zweimal hat der Sender ATV bei Gabriel Spettel angefragt, ob er dazu bereit wäre, bei der beliebten Kuppel-Show „Bauer sucht Frau“ mitzumachen. Beide Male lehnte Spettel aber dankend ab. „Dafür bin ich zu schüchtern“, meint er gegenüber der „Krone“. Weitaus weniger scheu zeigt sich der 23-jährige Niederösterreicher auf seinen Social-Media-Kanälen: Mit 105.000 Followern auf Instagram und rund einer Million Likes auf TikTok ist er der größte Influencer im Agrarbereich in Österreich. Das ist für den Landwirt dennoch reiner Nebenerwerb: „Reich wird man als Influencer in so einer Nische in einem so kleinen Markt, wie dem deutschsprachigen, nicht. Wer das behauptet, sagt einfach nicht die Wahrheit.“