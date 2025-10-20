Frühere Festung macht keinem Gegner mehr Angst

Mittlerweile ist die Bullen-Arena längst keine Festung mehr. Und den Schrecken alter Tage verbreitet sie schon gar nicht. Die „Kleinen“ rechnen sich wieder etwas aus, wenn sie im EM-Stadion von 2008 gastieren. Anders sind die rotzfrechen Auftritte in dieser Saison von Blau-Weiß Linz (2:2) und gestern auch Altach – ebenfalls 2:2 – nicht zu erklären.