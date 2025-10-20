Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Red Bull Salzburg

Frühere Festung macht keinem Gegner mehr Angst

Salzburg
20.10.2025 09:30
Altach kam am Sonntag bei Red Bull Salzburg zu einem 2:2.
Altach kam am Sonntag bei Red Bull Salzburg zu einem 2:2.(Bild: Fabian Weirather - FC Red Bull Salzburg)

Zum zweiten Mal kam in dieser Saison ein krasser Außenseiter zu einem Punktgewinn in der Red Bull-Arena in Wals-Siezenheim. Den Gegnern wird nicht mehr Angst und Bange, wenn sie in der Mozartstadt antreten müssen. Ein Kommentar aus der Sportredaktion.

0 Kommentare

Das waren noch Zeiten! Jahrelang reisten die Bundesligisten ungefähr so gerne in die Bullen-Arena wie zu einer Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Unterschied: Die Option „Betäubungsspritze“ gab es in den Duellen mit Salzburg nicht.

Die „Kleinen“ treten rotzfrech auf
In den Glanzzeiten feierten die Mozartstädter Kantersiege en masse gegen die Konkurrenz. Vor allem gegen die kleineren Kaliber, zu denen Altach ebenso immer noch gehört. 5:31 lautete das Torverhältnis aus Vorarlberger Sicht in den 13 Auswärtsspielen in Salzburg seit August 2015. Ausbeute: ein mickriger Punkt und zwölf (teils hohe) Niederlagen.

Mittlerweile ist die Bullen-Arena längst keine Festung mehr. Und den Schrecken alter Tage verbreitet sie schon gar nicht. Die „Kleinen“ rechnen sich wieder etwas aus, wenn sie im EM-Stadion von 2008 gastieren. Anders sind die rotzfrechen Auftritte in dieser Saison von Blau-Weiß Linz (2:2) und gestern auch Altach – ebenfalls 2:2 – nicht zu erklären. 

Lesen Sie auch:
Hansi Eder, Bernhard Seonbuchner und Zsolt Löw im Gespräch mit Jürgen Klopp (v. li.).
Trainer-Ikone
Klopp überraschte mit Besuch in Salzburg
18.10.2025

„Vor dem Spiel wäre ich mit einem Punkt zufrieden gewesen. So aber bin ich sauer, angefressen und unzufrieden“, brannte Trainer Fabio Ingolitsch lichterloh. So enttäuscht über einen Punkt in Salzburg hat man den Trainer eines Außenseiters nach einer Partie in Salzburg lange nicht mehr gesehen.

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
96.576 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
90.223 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
82.640 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf