Auto krachte gegen Baum: Lenker hatte keine Chance

Jede Hilfe kam zu spät

Für die Person kam trotz der sofort eingeleiteten Rettungsversuche leider jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte letztlich nur mehr den Tod feststellen. Eine weitere Person wurde leicht verletzt und musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Die B135 Gallspacher Straße war zwischen Meggenhofen und Gallspach für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.