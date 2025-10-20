Auto krachte gegen Baum: Lenker hatte keine Chance

In Meggenhofen ist es am Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto war frontal gegen einen Baum gestoßen. Der Lenker starb.
Der Unfall passierte Sonntagabend auf der B135 Gallspacher Straße, Roitham, im Gemeindegebiet von Meggenhofen. Ein Autolenker verlor aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug – ersten Angaben nach könnten gesundheitliche Probleme der Auslöser für den Unfall gewesen sein – und krachte dann frontal gegen einen Baum.
Jede Hilfe kam zu spät
Für die Person kam trotz der sofort eingeleiteten Rettungsversuche leider jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte letztlich nur mehr den Tod feststellen. Eine weitere Person wurde leicht verletzt und musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Die B135 Gallspacher Straße war zwischen Meggenhofen und Gallspach für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.
