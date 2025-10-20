Horror-Attacke auf Fanbus: Steinwurf tötet Fahrer

Der tödliche Vorfall ereignete sich auf der Schnellstraße Rieti-Terni nördlich von Rom. Der Bus war mit 45 Fans der toskanischen Basketballmannschaft Pistoia Basket an Bord auf dem Rückweg in die Toskana, nachdem ihre Mannschaft das Auswärtsspiel der Serie A2 gegen Sebastiani Rieti gewonnen hatte. Etwa zehn Fans des Gegners sollen sich laut Polizei an dem Angriff beteiligt haben. Die mutmaßlichen Täter hatten sich in der Nähe einer Ausfahrt versteckt und warteten dort auf den Bus.