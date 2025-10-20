Vorteilswelt
Hochzeit auf Weingut

Costner-Ex Christine Baumgartner sagte wieder Ja

Society International
20.10.2025 08:34
(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/David Livingston)

Rund eineinhalb Jahre nach der Scheidung von Kevin Costner hat seine Ex-Ehefrau Christine Baumgartner nun wieder Ja gesagt und ihr neues Liebes-Glück mit Finanz-Manager Josh Connor mit dem Bund fürs Leben besiegelt.

18 Jahre lang galten Kevin Costner und Christine Baumgartner als Hollywood-Traumpaar, doch dann ging die Ehe in die Brüche. Im Februar 2024 wurde mit der Scheidung schließlich der offizielle Schlussstrich unter die Beziehung des Paares gezogen. Und während der Oscarpreisträger offiziell noch immer Single ist, hat seine Ex längst eine neue Liebe gefunden.

Jawort im wunderschönen Brautkleid
Nachdem sie sich im Jänner dieses Jahres mit ihrem Ex-Nachbarn Josh Connor verlobt hatte, folgte für das Paar jetzt die Traumhochzeit. Das „People“-Magazin war exklusiv dabei und zeigt die Fotos des verliebten Brautpaares.

Baumgartner hatte sich für ihr zweites Jawort für ein schulterfreies Brautkleid mit Blütenstickereien entschieden, das in einer langen Schleppe endet. Ihre dunkelblonde Mähne trug die 51-Jährige halb offen, ein strahlendes Lächeln zeugt davon, wie glücklich die Ex-Ehefrau von Kevin Costner an diesem Tag war.

Zwei Tage lang gefeiert
Geheiratet hat das Paar an diesem Wochenende – und das gleich zwei Tage lang. Auf einem privaten Weingut im kalifornischen Santa Barbara wurden im Sonnenuntergang und vor Freunden und Familie – darunter natürlich auch die drei Kinder aus Baumgartners Ehe mit Costner – die Ehegelübde ausgetauscht und fröhlich gefeiert.

„Die Freude und das Lachen waren ansteckend, von der Willkommensfeier am Freitagabend bis zum letzten Tanz am Samstagabend“, verriet ein Hochzeitsgast dem „People“-Magazin.

Zweites Brautkleid für Party
Zur Hochzeitsparty schlüpfte Baumgartner schließlich in ein zweites Brautkleid, das aus einem schlichten Satinstoff gefertigt wurde, dank eines langen Beinschlitzes aber für genügend Sexappeal sorgte. 

„Es war magisch – wirklich“, berichtete ein weiterer Gast dem Promi-Magazin. „Die Kulisse war wunderschön, aber was das Ganze so besonders machte, war die Intimität. Es war keine große Show. Es war authentisch, herzlich und so typisch für sie. Jeder Anwesende hatte das Gefühl, Zeuge von etwas wirklich Kostbarem zu sein.“

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
