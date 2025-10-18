Frauen sind den Wechseljahren nicht ausgeliefert

Vielen Menschen fällt es besonders schwer, über die sich verändernde Sexualität im Alter zu sprechen – die natürlich auch Männer betrifft. „Frauen müssen hier mutiger werden und lernen, ihre sexuelle und vaginale Gesundheit einzufordern – auch bei Ärzten. Vielfach sprechen diese das Thema von sich aus gar nicht an“, ärgert sich die Sexualmedizinerin Miriam Mottl. „Dabei spielt die körperliche Liebe eine große Rolle – auch Frauen über 50 haben Sex, vielfach sogar einen sehr befreiten, liebevollen. Denn die Sexualität gewinnt in fortgeschrittenen Jahren neue Dimensionen, da sie von der Fortpflanzung entkoppelt wird“, beschreibt Martina Eberhart. Ein alltägliches Problem, über das niemand spricht, stellt etwa die vaginale Trockenheit in den Wechseljahren dar, die oft zu Schmerzen und Libidoverlust führt.