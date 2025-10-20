Wegen Didi ist Hütteldorf wieder ein Pulverfass

Keine Ergebniskrise mehr

Nach einem Spiel zum Vergessen: Das 0:1 (13.) fiel nach einem Bolla-Fehlpass, da schaltete der LASK mit drei Kontakten schnörkellos um, lief Usor auf und davon, umkurvte Goalie Hedl. Der gegen Adeniran vor der Pause sogar zweimal Schlimmeres verhinderte, bei Bellos Weitschuss rettete die Stange. Umso „leichter“ fiel dafür dann Adenirans 0:2 (42.). Dafür hatte überhaupt nur ein langer Ball hinter die Abwehr gereicht, um Rapid auszuhebeln.