47 Seiten tiefer Einblick ins „System Marchtrenk“

Zwischen sechs und zehn Jahren wurden die vier Mitglieder des ehemaligen Kommandos der FF Marchtrenk von „Veranstaltungen, Lehrgängen oder Wettbewerben des OÖ Landesfeuerwehr-Verbandes“ ausgeschlossen – mehr Disziplinarstrafe gibt das oö. Feuerwehrgesetz nicht her. Der 47-seitige Bescheid, der nun der „OÖ-Krone“ vorliegt, und auf den sich die Entscheidung des Landesfeuerwehrkommandanten gründet, gibt tiefe Einblicke ins „System Marchtrenk“.