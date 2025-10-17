47 Seiten tiefer Einblick ins „System Marchtrenk“

Es ist ein Disziplinarbescheid, der nun der „Krone“ vorliegt, der tief ins System der Freiwilligen Feuerwehr Marchtrenk blicken lässt. Jene Organisation, die durch mutmaßlich „feuerwehrschädliches“ Verhalten auch die Justiz im Depot hat und dessen ehemaliges Kommando mit neuerlichem Rücktritt vom Rücktritt vom Austritt für Verwirrung sorgt.
Zwischen sechs und zehn Jahren wurden die vier Mitglieder des ehemaligen Kommandos der FF Marchtrenk von „Veranstaltungen, Lehrgängen oder Wettbewerben des OÖ Landesfeuerwehr-Verbandes“ ausgeschlossen – mehr Disziplinarstrafe gibt das oö. Feuerwehrgesetz nicht her. Der 47-seitige Bescheid, der nun der „OÖ-Krone“ vorliegt, und auf den sich die Entscheidung des Landesfeuerwehrkommandanten gründet, gibt tiefe Einblicke ins „System Marchtrenk“.
