67-Jähriger von Unbekanntem vom Fahrrad gestoßen

Ein 67-jähriger Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck (OÖ) ist am vergangenen Freitag gegen 23.30 Uhr am Rathausplatz in Gmunden vor einem Lokal von einem bislang unbekannten Täter attackiert und verletzt worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 67-Jährigen und dem unbekannten Täter. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, stieg der Mann dann auf sein Fahrrad und wollte die Örtlichkeit verlassen. Der unbekannte Täter stürmte jedoch auf ihn zu und stieß ihn vom Fahrrad, wodurch der 67-Jährige zu Sturz kam und verletzt wurde. Ein Zeuge versuchte, den Angreifer zurückzuhalten, was ihm jedoch nicht gelang.
Rathausplatz war gut besucht
Der 67-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Zum Tatzeitpunkt war der Rathausplatz in Gmunden gut frequentiert, weshalb davon ausgegangen wird, dass Personen den Vorfall oder Teile davon wahrgenommen haben könnten.
Die Polizei ersucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zu den beteiligten Personen geben können, sich bei der Polizei Altmünster unter der Telefonnummer 059133/4101-100 zu melden.
