Warum man bei Brand nur noch drei Minuten Zeit hat

Giftige Dämpfe in der Luft

„Die genauen Minuten können wir nicht belegen, aber von den Einsätzen her wissen wir, dass es schneller geht, dass sich ein Brand ausbreitet“, sagt Jakob Gschwendtner vom Vorbeugenden Brandschutz bei der Berufsfeuerwehr Linz. Und viel gefährlicher: Es sind rascher giftige Dämpfe in der Luft, die schnell zu Bewusstlosigkeit und Tod führen.