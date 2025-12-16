Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Früher längere Flucht

Warum man bei Brand nur noch drei Minuten Zeit hat

Oberösterreich
16.12.2025 08:00
Der Advent ist brandgefährlich.
Der Advent ist brandgefährlich.(Bild: Adobe Stock)

Allein in der Advent- und Weihnachtszeit gibt es in Oberösterreich rund 100 Brände in Wohnungen – und damit weit mehr als im übrigen Jahr. Und weil in unseren Wohnungen viel Kunststoff zu finden ist, breiten sich Flammen viel rascher aus und Wohnungen werden rasch zur Feuerfalle.

0 Kommentare

Bis zu einer Viertelstunde Zeit für die Flucht aus einer brennenden Wohnung hatte man noch in den 1980er-Jahren, jetzt sind es im schlimmsten Fall nur noch drei Minuten. Das ergaben Brandtests mit Möbeln aus den verschiedenen Dekaden. Vor allem in der Adventzeit mit vermehrten Bränden lässt diese Untersuchung aufhorchen.

Giftige Dämpfe in der Luft
„Die genauen Minuten können wir nicht belegen, aber von den Einsätzen her wissen wir, dass es schneller geht, dass sich ein Brand ausbreitet“, sagt Jakob Gschwendtner vom Vorbeugenden Brandschutz bei der Berufsfeuerwehr Linz. Und viel gefährlicher: Es sind rascher giftige Dämpfe in der Luft, die schnell zu Bewusstlosigkeit und Tod führen.

Lesen Sie auch:
Unterschätzte Gefahr: Ein trockener Christbaum kann innerhalb von Sekunden zum Inferno im ...
Gefahr unterschätzt
Die Feiertage können brandgefährlich sein
26.11.2025
So schnell kanns gehen
Erst nur Kerzenschein, dann schon ein Flammenmeer
17.12.2024

Profis raten zu Rauchwarnmeldern
„Es ist mehr Plastik aller Art vorhanden“, erklärt Gschwendtner den Hintergrund, warum eine Wohnung heutzutage rascher zur Qualm- und Feuerfalle wird. „Früher war mehr aus Vollholz gefertigt, da dauerte es länger, bis sich Feuer ausbreiten konnte“, sagt auch Günter Schwabegger von der oö. Brandverhütungsstelle, der die Ursache für Feuer erforscht, aber selbst keine Großbrand-Vergleiche machen kann.

Die Profis raten dazu, Rauchwarnmelder in allen Aufenthaltsräumen und entlang der Fluchtwege zu installieren. „Bei Neubauten müssen diese ohnehin angebracht werden. Nur in Kärnten ist auch der Einbau in Bestandsbauten verpflichtend“, weiß Feuerpolizist Jakob Gschwendtner.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
315.931 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
126.994 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
114.361 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Käufersuche läuft
Nach Pleite hat Chemiefirma 100 Stellen abgebaut
Fahrer hörte Knall
Geländewagen ging auf Autobahn in Flammen auf
Früher längere Flucht
Warum man bei Brand nur noch drei Minuten Zeit hat
Leicht alkoholisiert
Auto an Mühlviertler Bahnübergang von Zug erfasst
Ausschreibung startet
Wer übernimmt Chefposten des Linzer Flughafens?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf