Backtipp: Ein Christstollen als süße Versuchung

Das „Teigerl“ ist wie ein Kind

Huspek rührt Butter, Zucker, Vanillezucker und Eier schaumig, gibt Topfen dazu, und: „Ich nehme auch geriebene Orangen- und Zitronenschalen, natürlich nur Bio“ Sie mischt das Mehl mit Backpulver und mengt es langsam unter. Dann arbeitet sie das Trockenobst mit der Hand ein und knetet: „Da braucht man Geduld, der Teig muss fest sein!“