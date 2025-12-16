Vorteilswelt
Vater kam von Spur ab

Kleinkind war in Unfallauto mit an Bord

Oberösterreich
16.12.2025 12:00
Beide Fahrzeuge wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen
Beide Fahrzeuge wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Offenbar war der Vater (27) eines Kleinkinds auf die Gegenspur geraten. Dort war er mit seinem Auto seitlich mit dem Pkw eines 58-Jährigen kollidiert. Verletzt wurde nur der junge Fahrer, seine Gattin, das Kind und der andere Lenker blieben zum Glück unverletzt. 

Großer Schreck nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Sipbachzell. Ein 58-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr mit seinem PKW auf der Sipbachzeller Straße in Fahrtrichtung Kremsmünster.

Kleinkind an Bord
Zeitgleich lenkte ein 27-jähriger Autofahrer seinen PKW in die Gegenrichtung. In seinem Fahrzeug befanden sich zudem seine 24-jährige Gattin sowie ein 20 Monate altes Kind. Laut Zeugenaussagen dürfte der 27-Jährige mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten sein, weshalb es zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge kam.

Gegen Mauer geschleudert
Das Fahrzeug vom 58-jährigen Autofahrer wurde durch die Kollision auf einen Gehsteig und anschließend gegen eine Mauer geschleudert. Bei dem Unfall wurde der 27-jährige Lenker aus dem Bezirk Wels-Land unbestimmten Grades verletzt. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

