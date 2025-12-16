Kleinkind war in Unfallauto mit an Bord

Kleinkind an Bord

Zeitgleich lenkte ein 27-jähriger Autofahrer seinen PKW in die Gegenrichtung. In seinem Fahrzeug befanden sich zudem seine 24-jährige Gattin sowie ein 20 Monate altes Kind. Laut Zeugenaussagen dürfte der 27-Jährige mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten sein, weshalb es zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge kam.