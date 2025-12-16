„Das ist wirklich eine fatale Fehlentscheidung“

„Mit altem Rezept können wir nicht wieder erfolgreich werden“

Die Verursacher hoher Feinstaubwerte sind also Heizen, Industrie und Verkehr. Gerade durch das Aufstellen der Lärmstoffwände auf der A 1 mit der 100er-Beschränkung sei eine deutliche Reduktion zu erkennen. Kritik übt Kaineder an der voraussichtlichen Abkehr der EU-Kommission vom Aus für Verbrennermotoren ab 2035. „Das ist eine fatale Fehlentscheidung. Um unsere Umwelt zu schützen, müssen wir weg von den fossilen Energieträgern wie Öl, Gas und Kohle. Ein anderer Aspekt ist der wirtschaftspolitische. Die erfolgreichsten Autobauer der Welt sind jene, die einen großen Vorsprung bei den Elektrofahrzeugen haben. Jetzt so zu tun, als könnten wir mit einem alten Rezept wieder erfolgreich werden, geht an der Realität vorbei“, meint Kaineder.