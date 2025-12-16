„Das ist wirklich eine fatale Fehlentscheidung“

Die Feinstaubbelastung in Oberösterreich ist deutlich zurückgegangen, aber eine weitere Reduktion ist notwendig, um Grenzwerte einzuhalten. Doch mit dem Aus vom Verbrenner-Aus bis 2035 hat sich die EU bei Klimaschützern und Grünen-Politikern keine Freunde gemacht.
Jeden Tag atmen wir bis zu 20.000-mal ein und aus. Sprich: Saubere Luft ist genauso wichtig für unsere Gesundheit wie Ernährung und Sport. Feinstaub und Stickstoffdioxid sind in den vergangenen 15 Jahren in OÖ zwar deutlich zurückgegangen. Um die EU-Grenzwerte zu erreichen, gilt es allerdings die großen Meilensteine anzugehen. „Die Inbetriebnahme des Elektrolichtbogenofens in der Voest 2027. Das ist ein Schlüsselprojekt für grünen Stahl. Dafür braucht es aber gleichzeitig den Ausbau erneuerbarer Energien, schadstoffarme Heizsysteme und den Umstieg auf Elektromobilität“, so Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne).
„Mit altem Rezept können wir nicht wieder erfolgreich werden“
Die Verursacher hoher Feinstaubwerte sind also Heizen, Industrie und Verkehr. Gerade durch das Aufstellen der Lärmstoffwände auf der A 1 mit der 100er-Beschränkung sei eine deutliche Reduktion zu erkennen. Kritik übt Kaineder an der voraussichtlichen Abkehr der EU-Kommission vom Aus für Verbrennermotoren ab 2035. „Das ist eine fatale Fehlentscheidung. Um unsere Umwelt zu schützen, müssen wir weg von den fossilen Energieträgern wie Öl, Gas und Kohle. Ein anderer Aspekt ist der wirtschaftspolitische. Die erfolgreichsten Autobauer der Welt sind jene, die einen großen Vorsprung bei den Elektrofahrzeugen haben. Jetzt so zu tun, als könnten wir mit einem alten Rezept wieder erfolgreich werden, geht an der Realität vorbei“, meint Kaineder.
