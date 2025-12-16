Versicherung zahlte zwei Mio. Euro Tornado-Schaden

Mehr Feuerschäden als Einnahmen

Sorgen bereiten dem Versicherungsunternehmen mit 466.000 Kunden Brände in der Landwirtschaft: Wegen mehreren Großbränden überstieg der Schaden heuer die Einnahmen durch Prämien. „Einige Mitbewerber haben sich aus der Landwirtschaft schon komplett zurückgezogen. Das machen wir nicht“, sagt Generaldirektor Othmar Nagl. Mehr Fälle habe es zudem in der Unfallversicherung gegeben – „das betrifft in erster Linie Unfälle mit Fahrrädern und E-Scootern“, sagt Nagl.