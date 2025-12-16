Trotz schneller Hilfe verstarb Lenker nach Unfall

Tragischer Unfall in Kopfing (OÖ). Eine 81-Jähriger hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen einen Baum geprallt. Obwohl Hilfe rasch zur Stelle war, verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.
Ein 81-jähriger Autofahrer aus Brunnenthal fuhr gegen 14.30 Uhr seinen PKW auf der L1172 Ruholdinger Straße von Steinerzaun kommend in Fahrtrichtung Kopfing. Der Lenker kam, vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme, rechts von der Straße ab und prallte gegen einen im angrenzenden Waldstück stehenden Baum.
Ersthelfer waren schnell zur Stelle
Der 81-jährige Lenker, der nicht angeschnallt war, wurde durch die Wucht des Anpralls gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Durch die unmittelbar danach eingetroffenen Ersthelfer wurde die Rettungskette in Gang gesetzt und Erste Hilfe geleistet. Polizeibeamte befreiten den Rentner aus dem Fahrzeug und übernahmen die weitere Versorgung. Wegen des sich verschlechternden Gesundheitszustands des Verletzten wurde der Notarzt alarmiert. Die Reanimationsmaßnahmen mussten erfolglos beendet werden. Der 81-Jährige verstarb an der Unfallstelle.
