Trotz schneller Hilfe verstarb Lenker nach Unfall

Ersthelfer waren schnell zur Stelle

Der 81-jährige Lenker, der nicht angeschnallt war, wurde durch die Wucht des Anpralls gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Durch die unmittelbar danach eingetroffenen Ersthelfer wurde die Rettungskette in Gang gesetzt und Erste Hilfe geleistet. Polizeibeamte befreiten den Rentner aus dem Fahrzeug und übernahmen die weitere Versorgung. Wegen des sich verschlechternden Gesundheitszustands des Verletzten wurde der Notarzt alarmiert. Die Reanimationsmaßnahmen mussten erfolglos beendet werden. Der 81-Jährige verstarb an der Unfallstelle.