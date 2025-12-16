Kupferdieb muss für dreieinhalb Jahre lang in Haft

Einschlägige Vorstrafen

Schlussendlich entschieden Richterin und Schöffen auf ein Jahr Zusatzhaft. Dabei wurde bedacht genommen auf seine zweijährige Haftstrafe, die er momentan wegen ähnlicher Delikte absitzt. Obendrein wurde eine bedingte Haftstrafe von fünf Monaten und 20 Tagen widerrufen, also in eine „Scharfe“ umgewandelt. Insgesamt kommt der Langfinger also auf drei Jahre, fünf Monate und 20 Tage. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil die Staatsanwaltschaft keine Erklärung abgab.