Kupferdieb muss für dreieinhalb Jahre lang in Haft

Gleich mehrmals zugeschlagen hat ein 50-Jähriger auf einer Linzer Großbaustelle. Die Anklage warf ihm vor, Kupfer im Wert von rund 550.000 Euro gestohlen zu haben. Daraus wurden schlussendlich nicht einmal 300.000 Euro. Dennoch bekam er ein Jahr Zusatzhaft: insgesamt fast 42 Monate scharf
„Das braucht doch niemand mehr“ dürfte sich ein 50-jähriger Seriendieb gedacht haben, und gleich mehrmals eingestiegen sein – nämlich in die Großbaustelle einer ehemaligen Leiner-Filiale in Linz. Die Anklage warf dem mehrfach Vorbestraften vor, er habeim Februar ein Rolltor zur Tiefgarage geöffnet. Dort habe er Kabelschächte von der Decke gerissen, Kabel durchtrennt und mitgenommen, sowie in Technikräumen weiteres Kupfer an sich genommen.
Kupfer nicht ganz so viel wert
Insgesamt habe er laut Anklage Kupfer im Wert von 553.966,90 Euro mitgehen lassen. Ganz bewahrheitete sich das nicht: Schlussendlich wurde der Wert des Diebesguts auf nicht einmal 300.000 Euro geschätzt, was eine Verringerung des Strafrahmens von bis zu zehn Jahren auf bis zu siebeneinhalb Jahre nach sich zog.
Einschlägige Vorstrafen
Schlussendlich entschieden Richterin und Schöffen auf ein Jahr Zusatzhaft. Dabei wurde bedacht genommen auf seine zweijährige Haftstrafe, die er momentan wegen ähnlicher Delikte absitzt. Obendrein wurde eine bedingte Haftstrafe von fünf Monaten und 20 Tagen widerrufen, also in eine „Scharfe“ umgewandelt. Insgesamt kommt der Langfinger also auf drei Jahre, fünf Monate und 20 Tage. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil die Staatsanwaltschaft keine Erklärung abgab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.