Geländewagen ging auf Autobahn in Flammen auf

In den frühen Morgenstunden geriet ein Geländewagen auf der Innkreisautobahn in Brand. Der Fahrer hatte einen Knall gehört und nach dem Stehenbleiben schon kleine Flammen entdeckt. Das Feuer breitete sich so rasant aus, dass das Fahrzeug völlig ausbrannte. Verletzt wurde dabei niemand.
Am Dienstag gegen 2.30 Uhr kam es auf der A8 Innkreisautobahn im Gemeindegebiet von Pichl bei Wels zu einem Pkw-Brand. Ein 46-jähriger Autofahrer aus Tschechien hörte ein explosionsartiges Geräusch und hielt daraufhin seinen Pkw am Pannenstreifen an.
Lenker blieb unverletzt
Dort sah dieser unter seinen Pkw und stellte ein defektes Getriebe fest. Der Lenker nahm auch kleinere Flammen wahr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Lenker wurde dabei nicht verletzt.
