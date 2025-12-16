Geländewagen ging auf Autobahn in Flammen auf

Lenker blieb unverletzt

Dort sah dieser unter seinen Pkw und stellte ein defektes Getriebe fest. Der Lenker nahm auch kleinere Flammen wahr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Lenker wurde dabei nicht verletzt.