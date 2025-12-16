Vorteilswelt
Gewaltorgie

Burschen prügelten sich und filmten dabei alles

Oberösterreich
16.12.2025 18:00
Die Polizei forschte die Schläger aus. (Symbolbild)
Die Polizei forschte die Schläger aus. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer, Hubert Rauth, Krone KREATIV)

Unfassbare Gewalt war im Spiel, wenn sich mehrere Jugendliche in Vöcklabruck und St. Georgen im Attergau trafen. Die Burschen – zwischen 15 und 18 Jahre alt – prügelten sich gegenseitig wie wild. Weil sie davon Video machten, kam ihnen die Polizei auf die Schliche.

Im Zeitraum zwischen Dezember 2024 und Mai 2025 kam es im Stadtgebiet Vöcklabruck und im Gemeindegebiet St. Georgen im Attergau zu sieben insgesamt Auseinandersetzungen zwischen den Jugendlichen. Dabei kam es zu gegenseitigen Gewaltakten, bei denen mit enormer Brutalität vorgegangen worden ist. Die Ermittler des koordinierten Kriminaldienstes (KKD) Vöcklabruck stießen bei ihren Untersuchungen auf mehrere Videos, die die Übergriffe dokumentierten.

Täter und Opfer zunächst unbekannt
Da zunächst weder Opfer noch Täter bekannt waren, wurden von der Polizei  umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Dabei konnten sieben unmittelbare Beschuldigte, Opfer sowie mehrere Zeugen und Mittäter ausgeforscht werden. Die Beschuldigten im Alter zwischen 15 Jahren und 18 Jahren wählten für die Taten jeweils abgelegene oder schwer einsehbare öffentliche Plätze aus.

Gezielte Schläge auf Kopf
Bei den Auseinandersetzungen wurde ein 16-jähriger türkischer Staatsangehöriger gezielt durch Faustschläge auf den Kopf attackiert. Der 16-Jährige erstattete keine Anzeige und gab an, die Schläge selbst gewollt oder forciert zu haben. In zwei Fällen wird der 16-Jährige selbst beschuldigt, dessen Opfer verletzt zu haben. Ein anderer 16-Jähriger war so brutal, dass er im Dezember 2025 festgenommen und in die Justizanstalt Wels gebracht. Ein weiterer ausgeforschter 16-jähriger staatenloser Beschuldigter befand sich bei der Ausforschung bereits in Untersuchungshaft.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
