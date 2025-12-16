Burschen prügelten sich und filmten dabei alles

Gezielte Schläge auf Kopf

Bei den Auseinandersetzungen wurde ein 16-jähriger türkischer Staatsangehöriger gezielt durch Faustschläge auf den Kopf attackiert. Der 16-Jährige erstattete keine Anzeige und gab an, die Schläge selbst gewollt oder forciert zu haben. In zwei Fällen wird der 16-Jährige selbst beschuldigt, dessen Opfer verletzt zu haben. Ein anderer 16-Jähriger war so brutal, dass er im Dezember 2025 festgenommen und in die Justizanstalt Wels gebracht. Ein weiterer ausgeforschter 16-jähriger staatenloser Beschuldigter befand sich bei der Ausforschung bereits in Untersuchungshaft.