Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wer hat recht?

57 Streitfälle vor dem heimischen Arbeitsgericht

Niederösterreich
17.10.2025 06:15
Vor dem Arbeits- und Sozialgericht landeten im vergangenen Jahr in Niederöstereich 57 Fälle. ...
Vor dem Arbeits- und Sozialgericht landeten im vergangenen Jahr in Niederöstereich 57 Fälle. (Symbolbild)(Bild: Radspieler Jürgen)

Nach einer Entlassung liegen die Nerven oft blank. Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber, heißt es da oft: Die meisten Prozesse vor dem Arbeitsgericht enden in Niederösterreich klar.

0 Kommentare

Nicht ausbezahlte Überstunden, falsche Einstufungen und vieles mehr. Vor allem bei Entlassungen enden diese Vorwürfe an Unternehmer oft vor dem Arbeits- und Sozialgericht. Im Jahr 2024 vertrat die Wirtschaftskammer Niederösterreich heimische Unternehmen bei insgesamt 164 arbeitsrechtlichen Verfahren – 57 gerichtlichen und 107 außergerichtlichen.

Nur wenige schwarze Schafe
„80 Prozent aller Forderungen an Unternehmen vor einem Arbeits- und Sozialgericht, die über uns laufen, werden mit Hilfe von spezialisierten Juristen der WKNÖ-Bezirks- und Außenstellen abgewehrt“, so Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker.

Im Vergleich dazu: Die WK hat im weiten Land mehr als 116.000 Mitgliedsunternehmen. Ecker: „Verfahren sind also eine absolute Ausnahme. Es zeigt sich, dass heimische Unternehmen auf ihre Mitarbeiter und ein Miteinander schauen.“

Zitat Icon

Niederösterreichs Unternehmen schauen auf ihre Mitarbeiter und ein gutes Miteinander!

Wolfgang Ecker, Präsident WK-NÖ

Bild: Mag. Rita Newman

Neben den Gerichtsverfahren stehen die WKNÖ-Experten den Betrieben jederzeit für sämtliche arbeitsrechtliche Auskünfte und Beratungen zur Verfügung. „So werden schon im Vorfeld Ungereimtheiten aus dem Weg geräumt. Dennoch rate ich unseren Betrieben bei arbeitsrechtlichen Vorwürfen rasch mit ihrer WKNÖ-Bezirks- und Außenstelle in Kontakt zu treten. Denn je früher wir Informationen über den Sachverhalt haben, desto besser können wir gemeinsam mit den Unternehmerinnen und Unternehmern die weiteren möglichen Schritte diskutieren. Das ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Verfahrensführung“, erklärt Ecker

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
235.878 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.157 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Adabei Österreich
Die Bilder: Habsburg-Ex Francesca hat geheiratet!
114.798 mal gelesen
Frisch vermählt: Francesca von Thyssen-Bornemisza und Markus Reyman
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf