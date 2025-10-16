Wie die Grenzkontrollen heimlich verlängert wurden

Am Mittwoch war im Parlament wieder einmal Eile geboten. Um Mitternacht wäre eine Verordnung, im November dann eine zweite Verordnung, zu Grenzkontrollen zu Tschechien und der Slowakei sowie zu Ungarn und Slowenien ausgelaufen. Unter anderem sind diese Überprüfungen dem burgenländischen SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil ein großes Anliegen.