Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Obduktion bestätigt

Fabian (8) tot an Waldrand entdeckt: Es war Mord

Ausland
16.10.2025 09:49
Nach Fabian wurde fieberhaft gesucht. Am Montag wurde seine Leiche entdeckt.
Nach Fabian wurde fieberhaft gesucht. Am Montag wurde seine Leiche entdeckt.(Bild: APA/dpa/Bernd Wüstneck)

Es ist schockierende Gewissheit: Der acht Jahre alte Fabian, der am Freitag in Güstrow in Deutschland spurlos verschwand und dessen Leiche am Montag an einem Waldrand entdeckt wurde, ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das zeigen die Ergebnisse der Obduktion.

0 Kommentare

Der Schüler war am Freitag spurlos verschwunden. So war er am Abend nicht wie vereinbart wieder nach Hause zurückgekehrt. Nachdem seine Mutter erfolglos nach ihm gesucht hatte, meldete sich den Achtjährigen schließlich als vermisst.

Lesen Sie auch:
Bei der Suche nach dem vermissten achtjährigen Fabian wurde der Uferbereich am Inselsee mit ...
Traurige Gewissheit
Spaziergängerin entdeckte in Wald Fabians Leiche
15.10.2025

Es wurde daraufhin eine groß angelegte Suchaktion gestartet – mit letztlich traurigem Ausgang.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf