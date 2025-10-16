Obduktion bestätigt
Fabian (8) tot an Waldrand entdeckt: Es war Mord
Es ist schockierende Gewissheit: Der acht Jahre alte Fabian, der am Freitag in Güstrow in Deutschland spurlos verschwand und dessen Leiche am Montag an einem Waldrand entdeckt wurde, ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das zeigen die Ergebnisse der Obduktion.
Der Schüler war am Freitag spurlos verschwunden. So war er am Abend nicht wie vereinbart wieder nach Hause zurückgekehrt. Nachdem seine Mutter erfolglos nach ihm gesucht hatte, meldete sich den Achtjährigen schließlich als vermisst.
Es wurde daraufhin eine groß angelegte Suchaktion gestartet – mit letztlich traurigem Ausgang.
