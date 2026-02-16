Sepp Straka überflügelte als Zweiter Dominic Thiem

Nächstes Top-Resultat für Golfprofi Sepp Straka auf der PGA-Tour. Der Wiener belegte beim AT & T Pebble Beach Pro Am nach einem bärenstarken Finish den geteilten zweiten Platz und kassierte dafür 1,76 Millionen Dollar Preisgeld. Damit überflügelte er punkto Karriereverdienst Dominic Thiem.
Thiem gewann in seiner großen Tennis-Karriere 30.351.126 Millionen Dollar Preisgeld. Straka hält nach seinem zweiten Platz in Pebble Beach, für den es 1,76 Millionen Dollar gab, bei 30.356.651 Millionen Dollar. Sein Top-Resultat hatte Sepp einem sensationellen Finsih zu verdanken.
Nach 13 gespielten Löchern am Finaltag war Straka noch auf Platz 16 gelegen. Dann zündete der Wiener aber den Turbo und machte auf den letzten fünf Löchern noch fünf Schläge gut. Höhepunkt war das Eagle auf der 18, als er den Ball mit dem zweiten Schlag im böigen Wind bis auf zwei Meter an die Fahne legte und dann mit dem dritten Schlag die Kugel nervenstark versenkte.
„Sepp würde nie Ferraris oder Uhren sammeln“
Mit 267 Schlägen (21 unter Par) belegte er gemeinsam mit dem Australier Min Woo Lee den zweiten Rang. Auf Sieger Collin Morikawa, der nach seiner überragenden 62er-Abschlussrunde 3,6 Millionen Dollar Preisgeld erhielt, fehlte ihnen nur ein Schlag. Die österreichische Golfprominenz applaudiert Straka.
Niki Zitny, Sportdirektor des österreichischen Golfverbands, betont: „Sepp spielt nicht wegen des Geldes. Er liebt einfach Golf, das interessiert ihn am meisten. Sepp würde sich nie eine Ferrari-Sammlung oder eine Sammlung an wertvollen Uhren zulegen. Wichtig ist ihm, dass seine Familie, seine Eltern und sein Bruder möglichst oft bei Turnieren dabei sind.“
„Sein Gemüt ist einfach für Golf gemacht“
Markus Brier, Österreichs erster Sieger auf der European Tour, erklärt: „Wenn man sich die Spielstatistiken von ihm anschaut, ist das alles sehr beeindruckend. Er hat sich in den vergangenen zwei Jahren auch noch beim Putten extrem verbessert. Sein Schwung ist extrem ruhig. Sepp und sein Team machen alles richtig.“ Die größte Stärke von Straka ist für Brier der mentale Aspekt: „Sein Gemüt ist einfach für Golf gemacht. Eine schlechte Runde hakt er sofort ab. Vom Kopf ist er irrsinnig gut.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.