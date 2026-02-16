Sepp Straka überflügelte als Zweiter Dominic Thiem

„Sein Gemüt ist einfach für Golf gemacht“

Markus Brier, Österreichs erster Sieger auf der European Tour, erklärt: „Wenn man sich die Spielstatistiken von ihm anschaut, ist das alles sehr beeindruckend. Er hat sich in den vergangenen zwei Jahren auch noch beim Putten extrem verbessert. Sein Schwung ist extrem ruhig. Sepp und sein Team machen alles richtig.“ Die größte Stärke von Straka ist für Brier der mentale Aspekt: „Sein Gemüt ist einfach für Golf gemacht. Eine schlechte Runde hakt er sofort ab. Vom Kopf ist er irrsinnig gut.“