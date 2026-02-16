Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

In Preisgeld-Statistik

Sepp Straka überflügelte als Zweiter Dominic Thiem

Sport-Mix
16.02.2026 01:11
Sepp Straka geigte beim mit 20 Millionen Dollar Preisgeld dotierten PGA-Tour-Turnier in Pebble ...
Sepp Straka geigte beim mit 20 Millionen Dollar Preisgeld dotierten PGA-Tour-Turnier in Pebble Beach groß auf.(Bild: AFP/ORLANDO RAMIREZ)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Nächstes Top-Resultat für Golfprofi Sepp Straka auf der PGA-Tour. Der Wiener belegte beim AT & T Pebble Beach Pro Am nach einem bärenstarken Finish den geteilten zweiten Platz und kassierte dafür 1,76 Millionen Dollar Preisgeld. Damit überflügelte er punkto Karriereverdienst Dominic Thiem.

0 Kommentare

Thiem gewann in seiner großen Tennis-Karriere 30.351.126 Millionen Dollar Preisgeld. Straka hält nach seinem zweiten Platz in Pebble Beach, für den es 1,76 Millionen Dollar gab, bei 30.356.651 Millionen Dollar. Sein Top-Resultat hatte Sepp einem sensationellen Finsih zu verdanken.

Nach 13 gespielten Löchern am Finaltag war Straka noch auf Platz 16 gelegen. Dann zündete der Wiener aber den Turbo und machte auf den letzten fünf Löchern noch fünf Schläge gut. Höhepunkt war das Eagle auf der 18, als er den Ball mit dem zweiten Schlag im böigen Wind bis auf zwei Meter an die Fahne legte und dann mit dem dritten Schlag die Kugel nervenstark versenkte. 

Sepp Straka spielte in Pebble Beach ganz stark.
Sepp Straka spielte in Pebble Beach ganz stark.(Bild: AFP/ORLANDO RAMIREZ)

„Sepp würde nie Ferraris oder Uhren sammeln“
Mit 267 Schlägen (21 unter Par) belegte er gemeinsam mit dem Australier Min Woo Lee den zweiten Rang. Auf Sieger Collin Morikawa, der nach seiner überragenden 62er-Abschlussrunde 3,6 Millionen Dollar Preisgeld erhielt, fehlte ihnen nur ein Schlag. Die österreichische Golfprominenz applaudiert Straka.

Niki Zitny, Sportdirektor des österreichischen Golfverbands, betont: „Sepp spielt nicht wegen des Geldes. Er liebt einfach Golf, das interessiert ihn am meisten. Sepp würde sich nie eine Ferrari-Sammlung oder eine Sammlung an wertvollen Uhren zulegen. Wichtig ist ihm, dass seine Familie, seine Eltern und sein Bruder möglichst oft bei Turnieren dabei sind.“

Niki Zitny (li.) und Markus Brier (re.), hier mit Sepp Straka beim Ryder Cup 2023 in Rom, ...
Niki Zitny (li.) und Markus Brier (re.), hier mit Sepp Straka beim Ryder Cup 2023 in Rom, schwärmen von Österreichs Ausnahmegolfer.(Bild: GEPA)

„Sein Gemüt ist einfach für Golf gemacht“
Markus Brier, Österreichs erster Sieger auf der European Tour, erklärt: „Wenn man sich die Spielstatistiken von ihm anschaut, ist das alles sehr beeindruckend. Er hat sich in den vergangenen zwei Jahren auch noch beim Putten extrem verbessert. Sein Schwung ist extrem ruhig. Sepp und sein Team machen alles richtig.“ Die größte Stärke von Straka ist für Brier der mentale Aspekt: „Sein Gemüt ist einfach für Golf gemacht. Eine schlechte Runde hakt er sofort ab. Vom Kopf ist er irrsinnig gut.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
16.02.2026 01:11
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
153.227 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
125.991 mal gelesen
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
112.390 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
910 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
751 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Sport-Mix
In Preisgeld-Statistik
Sepp Straka überflügelte als Zweiter Dominic Thiem
Erster Sieg seit 2010
Nach Drogensucht vier Millionen Dollar gewonnen
Basketball-Liga
Kapfenberg erstmals nach langer Pause wieder 1.!
Volleyball-Liga
Klagenfurt holt letztes Männer-Viertelfinal-Ticket
Traumlauf über 5 km
Rekord! Kamenschak mal mit Glück im Sekunden-Krimi

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf