Der tiefe Fall | Benkos Freunderln

Benkos Freunderln. Man fragt sich: Waren denn jene Banker, Politiker und Wirtschaftskapitäne, die sich im Glanz des ach so großartigen Immobilienjongleurs sonnten und ihn mit Kräften und Geld (meist jenem anderer) unterstützten, wirklich so blauäugig, nicht zu durchschauen, was für ein gefährliches Konstrukt er aufgebaut hatte? „Es muss auch aufgeklärt werden, welche Rollen die Banken in der Causa spielen“, sagt einer der von uns Befragten in Tirol. Da hat dieser Herr recht. Und es ist zu ergänzen: Nicht nur die Rolle der Banken, auch die Rolle der Politiker und der Wirtschaftskapitäne, die sich gerne im Dunstkreis Benkos aufhielten und mit ihren guten Namen dessen Aufstieg erst ermöglichten wäre dringend aufzuklären. Der gestern Verurteilte hat längst jedes Mitleid verspielt und längst seinen guten Namen verloren. Doch was ist mit seinen Freunden und Freunderln?