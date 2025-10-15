Ringen mit Ländern: Reißt Marterbauer die Geduld?



Abrechnung mit blauen „Voodoo-Economics“

Wenn es um die FPÖ geht, wird Marterbauer dann doch ungehalten. Er rechnet mit der blauen „Voodoo-Ökonomie“ ab. „Ich bin jeden Tag mit Forderungen der FPÖ nach mehr Ausgaben und dem Vorwurf, dass das Defizit zu hoch ist, konfrontiert. Neue Einnahmen wollen sie auch nicht. Das schafft nur Unsicherheit und macht den Leuten Angst. Wir sind die, die einen Plan haben und das ist das Gegenteil von den Voodoo-Economics der FPÖ.“